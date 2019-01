Wereldwijde steun voor heerlijk zelfspottende agenten die ‘treuren’ om verbrande donuts David van der Heeden

02 januari 2019

21u13

Bron: AD.nl 1 Het leukste van het web Als je Amerikaanse politieseries moet geloven, lopen agenten in de VS allemaal met een donut in hun mond. Complete dozen verdwijnen er achter hun kiezen. Als een truck met de gesuikerde baksels in vlammen opgaat, vraagt dat dus gewoon om een reactie van de zoetekauwen in het blauw.

Een truckchauffeur van Krispy Kreme, samen met Dunkin’ Donuts een van twee grote namen als het op doughnuts aankomt, moest op oudejaarsdag zijn vrachtwagen aan de kant zetten, omdat er rook in zijn cabine kwam. Niet veel later stond de truck in brand.



Of er nog veel van de geliefde versnaperingen in de laadruimte zaten, vertelt het verhaal niet. De bestuurder had wel zojuist een lading donuts bezorgd. De treurnis onder agenten in Kentucky is er niet minder om. Op een treurtweet vol zelfspot van het grappende korps wordt nu massaal gereageerd. Het bericht kreeg ook al meer dan 100.000 likes.

No words. 😭 pic.twitter.com/eRzvxztVlG Lexington Police(@ lexkypolice) link

‘We leven met jullie mee’

“We leven met jullie mee’’, klinkt het in één van de vele tienduizenden reacties. Verschillende politiekorpsen condoleren hun collega’s. We weten niet (do'nut know) wat we moeten zeggen”, klinkt het onder meer. “2019 wordt vast veel beter’’, wenst de politie van het Texaanse Toledo de ‘zwaar getroffen’ agenten toe.



Een van de betere reacties is een foto van de New Yorkse politie, die ‘versterking’ stuurt. “Houd stand, we sturen back-up’’, staat er bij de foto van een politiehelikopter. “Hopelijk houden jullie van hagelslag?’’

Hang tight, we are sending backup forthwith, and these guys came prepared. We hope you like sprinkles. pic.twitter.com/S2WIY2ZR38 NYPD NEWS(@ NYPDnews) link

So tragic, we feel your pain.

😢😢🍩🍩🍩😢 NYPD 9th Precinct(@ NYPD9Pct) link

Hang in there, 2019 will get better. Toledo Police(@ ToledoPolice) link

Condolences from Chicago 🍩 Chicago PD 14th Dist(@ ChicagoCAPS14) link

We feel your pain up here is South Dakota. #BuckleUp 🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Call if you need to talk. pic.twitter.com/1AziYa9Dlw SD Highway Patrol(@ SDHighwayPatrol) link

pic.twitter.com/907nD6s04F Oxford Police Dept(@ OxfordPolice) link

All the feels 😭 pic.twitter.com/e6fVII1zm0 Pittsburg Police, CA(@ PittsburgPD) link