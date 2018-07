Wereldrecord 'santé-zeggen' verbroken Peter Lanssens

22 juli 2018

14u53

In het West-Vlaamse Heule bij Kortrijk is vrijdagavond het wereldrecord 'santé-zeggen' verbroken, tijdens het evenement Heule Conzee (Santee) op Heuleplaats. Niet enkel het Belgisch record van het eveneens West-Vlaamse Deerlijk met 1.005 personen, maar ook het wereldrecord van het Portugese dorpje Anadia met 1.233 ‘santé-zeggers’ sneuvelde.

Het wereldrecord is officieel, want een gerechtsdeurwaarder keek er op toe dat de stroom van ‘santé-zeggers’ op het podium constant was, zonder onderbreking, en telde. Toch komt het niet in The Guinness Book of Records, naar verluidt omdat de mensen achter het bekende recordboek geen records met alcohol aanvaarden en vastleggen.