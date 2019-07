Wereldrecord push-ups door zesjarige Redactie

05 juli 2019

07u14

Bron: KameraOne - Cater News 5

Ibrahim Lyanov, een zesjarige jongen uit Rusland, verbrak het wereldrecord meeste ‘push-ups in twee uur door een zesjarige’. Met 3.720 push-ups in twee uur vebrak hij het vorige record op naam van de Tsjechische Rakim Kurayev, die er ‘slechts’ 3.202 deed. Meteen brak Ibrahim ook het record ‘meeste push-ups in één keer door een zesjarige’. Zonder stoppen deed hij 4.445 push-ups. Deze straffe prestatie werd door de plaatselijke sportclub beloond met een appartement.