Wereldrecord: kerstboom van 5.038 jeneverflessen SVM

23 december 2019

20u15

Bron: ANP 0 Het leukste van het web Stapelaars hebben in de Duitse stad Bendorf een kerstboom gemaakt van 5.038 jeneverflessen. Dat is volgens het Duitse recordinstituut RID nergens ter wereld eerder gepresteerd. Chef-controleur Olaf Kuchenbecker bevestigde dat hij in zijn databank noch op internet een grotere glazen piramide kon vinden. Het bouwwerk telt twintig etages, is 6,5 meter hoog en vier meter in doorsnee.

De vriendengroep die de bijzondere kerstboom bouwde en met groene en rode lampjes versierde, benadrukte dat ze de benodigde flessen niet persoonlijk leeggedronken hadden. Het materiaal werd verzameld bij cafés en feesttenten in de regio.

Het was de bedoeling de doorzichtige Nordmann-boom op 29 december naar de glasbak te brengen, maar dat plan is door het succes veranderd. De recordboom wordt nu na de jaarwisseling geveild voor een goed doel.

In Duitsland is het een populaire traditie om de kerstgedachte op deze wijze uit te dragen. In Nordheim am Main was vorig jaar een groene dennenboom te bewonderen van 1.099 bolle wijnflessen, afgemaakt met een sektfles van groot formaat. In Gera viel dan weer een 17,88 meter hoge dennenboom van welgeteld 2.704 drankkratten in kruisvorm te bewonderen.