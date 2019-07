Wereld Slangendag: Battle of the Snakes Redactie

16 juli 2019

16u56

Bron: Storyful 0

Ter gelegenheid van wereld slangendag op 16 juli organiseerde een Australisch reptielenpark een ‘battle of the snakes’. De drie grootste pythons van het park werden gewogen en gemeten. De uiteindelijke winnaar was Monster, een beest van maar liefst 5.53 meter lang en 61 kg.