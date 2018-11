Wat je niet ziet op de perfecte Instagramfoto: toeristen schuiven netjes aan in de “socialemedia-rij” kg

29 november 2018

09u35

Bron: BBC, New Zealand Herald 2 Het leukste van het web Voor het perfecte vakantiekiekje op Roys Peak in Nieuw-Zeeland trek je best wat tijd uit. Niet om te poseren, wel om op je beurt te wachten. Mensen die een foto willen nemen op de iconische hotspot, schuiven elke dag aan in de rij voor ze op het puntje van de berg kunnen gaan staan, zo bewijst deze foto.

Een foto die deze week op Reddit werd gepost met het bijschrift “de socialemedia-rij”, schetst een mooi beeld van de bizarre situatie. In tegenstelling tot meeste foto’s doen vermoeden, is het bijna elke dag een drukte van jewelste op het topje van Roys Peak, in het Nieuw-Zeelandse Wanaka. Toeristen wachten netjes in de rij tot ze aan de beurt komen om zelf een spectaculaire selfie te nemen.

Dat is niet verplicht, meldt een woordvoerder voor het departement voor natuurbeheer aan BBC. “Het is gewoon hoe bepaalde mensen zich organiseren op eender welke dag.”



Om de bergtop te bereiken, moeten reizigers een lange trektocht ondernemen. Vanaf de toeristische trekpleister hebben ze zicht op Lake Wanaka en de top van Mount Aspiring. Er kwamen in de afgelopen jaar al zo’n 73.000 mensen op af.

Uur wachten

Iemand op Reddit vertelt dat de rij flink kan aandikken in de loop van de dag. “Wij hadden veel geluk daar; we kwamen er aan toen een paar mensen foto’s aan het nemen waren. We wachtten een paar ogenblikken en namen dan onze foto. Later wandelden we nog eens langs tijdens de piekuren en ik denk echt dat het minstens één uur aanschuiven was.”



Bovendien kan niet iedereen begrip opbrengen voor het fenomeen. “Dit maakt me echt overstuur”, schrijft een vrouw op Twitter. “Wat is er mis met deze mensen?! Als ik helemaal naar boven was getrokken en eindelijk dit uitzicht te zien kreeg, zou ik gewoon staren en huilen en dankbaar zijn dat ik het mocht zien!”

This really upsets me. What is wrong with these people?! If I hiked all the way up & finally got to this view I was just stare & cry & be thankful I got to see it, smell it, feel it & breath it! Pauline B(@ justmepaulineb) link

Maar er zijn ook voorstanders. Een gebruiker op Reddit getuigt dat het heus niet zo erg gesteld is met de selfie-hetze op de berg. “Wanneer ik ging, waren er ongeveer dertig mensen. Sommigen stonden in de rij om een foto te nemen en anderen zaten neer om een snack te eten en van het uitzicht te genieten. Ik weet niet waarom mensen dit deprimerend vinden. [...] Ze zijn niet pushy om een foto te nemen. Het is een groep mensen die hun hele dag hebben gespendeerd aan een prachtige trektocht en ze willen een coole foto om mee naar huis te nemen.”



De rij werd ook vastgelegd in een filmpje dat even geleden werd gepost op Instagram:

