Wat is er met Berlusconi gebeurd? Italiaanse ex-premier ziet er plots helemaal anders uit ep

12u51

Bron: Twitter, Metro.co.uk 0 AFP Berlusconi in oktober en een dikke maand later op zijn partijcongres. Op de foto rechts zijn de tanden van de voormalige premier beduidend witter en heeft hij haast geen rimpels meer. Het leukste van het web De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi krijgt heel wat aandacht op Twitter na zijn laatste verschijning in het openbaar. Als je de oude man op zijn laatste partijcongres zag, dan zou je hem heel wat jaren jonger dan zijn 81 jaar schatten. De huid op zijn voorhoofd is erg strak en ook voor de rest valt er haast geen rimpel te bespeuren, met een erg onnatuurlijk resultaat.

Door zijn voorkeur voor jonge, knappe vrouwen heeft Berlusconi de reputatie van een playboy. Zijn beruchte bunga bunga-seksfeestjes - die intussen al lang geen geheim meer zijn - hebben zijn politieke carrière geen goed gedaan. Maar het was uiteindelijk een veroordeling voor belastingfraude die er in 2013 voor zorgde dat de voormalige premier van Italië geen regeringsfunctie meer mag vervullen. Berlusconi heeft onlangs wel gezegd in beroep te gaan tegen die beslissing.

Liefde voor cosmetische ingrepen

Dus hield de politieker een speech op het congres van de Forza Italia om zijn eigen politieke carrière nieuwe leven in te blazen. Het is al langer geweten dat Berlusconi niet vies is van cosmetische ingrepen en haartransplantaties, maar nu lijkt de voormalige premier toch een stapje te ver zijn gegaan. Zijn nieuwe looks hebben heel wat Twitteraars geschokt, maar ze inspireerden creatievelingen ook om de grappigste vergelijkingen te maken.

Silvio Berlusconi now looks like Kryten from Red Dwarf hahahahaha #Berlusconi pic.twitter.com/3vHDGxVjpq Lomas(@ lomie109) link

Hoewel Berlusconi officieel niet meer in de regering mag zetelen, hoopt hij zich toch kandidaat te kunnen stellen voor de nationale verkiezingen in 2018. Moest dat niet lukken, dan heeft hij tijdens het congres een mogelijke opvolger voorgesteld, hij beweert dat een voormalige politiegeneraal de volgende premier van Italië kan worden. “Ik heb veel namen, maar er is één persoon die heel capabel is, die succes had en veel aanzien heeft: generaal Leonardo Gallitelli." De man staat momenteel aan het hoofd van het Italiaanse antidopingsagentschap.