Wat een slapstick! Pitbull wil spelen, maar bouwvakkers veranderen in bange muisjes

26 juli 2018

18u46

Bron: KameraOne

In het Braziliaanse Rodnia schrikken bouwvakkers zich een aap van een pitbull. De hond is ontsnapt bij de buren en loopt in hun richting. Verschrikt verschansen de mannen zich in een andere kamer en op een toog.

Op de beelden is echter duidelijk dat de loebas geen kwade bedoelingen heeft. Hij wil gewoon spelen, maar de mannen reageren als bange muizen. De beelden dateren van 17 juli.

