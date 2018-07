Wat een ongelooflijk toeval! Buren blijken halfzussen sam

Hillary Harris uit het Amerikaanse Eau Claire (Wisconsin) werd geadopteerd toen ze een maand oud was. Ooit zou ze haar biologische familie opzoeken, tot haar nieuwe buurvrouw opeens haar halfzus bleek.

Harris vertelt aan Amerikaanse media dat ze opgroeide in een warm gezin, maar dat ze toch benieuwd was naar haar biologische familie. "Ik wilde hen altijd al vinden. Het zat in mijn achterhoofd en ik wist dat ik hen uiteindelijk zou opzoeken wanneer ik er klaar voor was," zegt ze aan CBS News.

Een paar jaar geleden vroeg ze haar adoptiepapieren op toen zij en haar man Lance hun dochtertje Stella verwachtten, om meer te weten te komen over haar medische achtergrond. Ze vond een brief van haar biologische moeder en ontdekte dat haar biologische vader Wayne overleden was in 2010. "En dat ik twee halfzussen had, Renee en Dawn. Dawn Johnson uit Greenwood, stond er."

Schrik

De vrouw vond andere familieleden, maar Dawn niet. Tot haar halfzus plots in het huis naast hen kwam wonen. Haar frank viel toen haar man kwam zeggen dat hij had kennisgemaakt met de nieuwe buurvrouw en dat ze Dawn heette. Inderdaad, dé Dawn Johnson uit Greenwood! Ze nam contact op met de 19 jaar jongere buurvrouw, en was bang dat zij misschien geen zus wilde. Johnson wist namelijk niet van het bestaan van Harris af.

De vrees bleek ongegrond. "Het moment dat ik haar voor het eerst omhelsde op de oprit... Ik bedoel, dat was wonderbaarlijk. Het was een mirakel", vertelt Harris. "Ik heb zelfs nooit beseft dat ik een zus wilde. En ik ben zo gelukkig en dankbaar dat ik haar heb."

Toeval

En dan te bedenken dat het geen haar scheelde of de ongelooflijke ontmoeting had nooit plaatsgevonden, want de aankoop van het huis werd drie keer uitgesteld. Johnson en haar partner trokken zich bijna terug uit frustratie, maar zetten toch door. Ze zegt dat er iets aan het huis was dat hen er weer naartoe trok.