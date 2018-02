Wat doet deze vader van drie in roze tutu al dansend op het ijs in Pyeongchang? HR

24 februari 2018

14u51

Bron: ANP, The Daily Mail 0 Het leukste van het web Mark Roberts is back. De beroemdste Engelse streaker heeft opnieuw toegeslagen, deze keer op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Nochtans had de man, die al talloze grote sportevenementen opleukte, in 2013 beloofd om er mee op te houden.

Streaker Mark Roberts uit Liverpool beschikt over een stevig palmares. Al 519 keer ging hij publiekelijk uit de kleren tijdens een of ander groot sportevenement. Gisteren was het weer van dat. De medaille-ceremonie na de 1.000 meter voor de heren was nog maar net beëindigd, toen hij vanuit het publiek in een roze tutu de schaatsbaan betrad. Met de woorden 'peace + love' op zijn borst gekrabbeld, maakte hij een hartjes-symbool met zijn armen terwijl hij enkele sierlijke danspasjes maakte.

Het was overigens niet de eerste keer dat hij zijn act opvoerde tijdens de Olympische Spelen. Ook in 2008 in Peking was hij er bij, tijdens de finale van de jumping.