Wat doen Zweden als treinstation overstroomt? Ze maken er een zwembad van

31 juli 2018

Bron: Business Insider, The Local

Wat doe je als het plaatselijk treinstation volledig onder water staat na enkele stortregens? Inwoners uit de Zweedse stad Uppsala maken er gewoon een zwembad van.

Na een hevige storm afgelopen weekend kampte het treinstation in het centrum van Uppsala met wateroverlast. Op sommige plaatsen steeg het waterniveau tot op kniehoogte. De enige en beste oplossing leek dus om gewoon te wachten tot het water zou wegtrekken. Maar sommige inwoners maakten van de nood een deugd: ze vormden het ondergelopen station om tot een heus zwembad.

Op Instagram verschenen tal van foto’s waarop mensen te zien zijn die zich amuseren in het water. Ze drijven rond op opblaasbare banden en spelen met waterpistolen. Tony Svanström postte een foto net voordat de security de mensen aanmaande het gebouw te verlaten. Men was bezorgd over het feit dat het water onder stroom zou komen te staan.

Sarah Thorén bracht zwemvliezen, een duikbril en een paraplu mee. Svenska Dagbladet, een Zweeds dagblad, legde het tafereel vast op onderstaande foto. "Ik zou niet zeggen dat het water het properste was waarin ik ooit heb gezwommen. Nadien heb ik dus goed moet scrubben onder de douche”, vertelde Thorén aan The Local.

Zondagavond werd het station leeggepompt. Er kan dus opnieuw de trein genomen worden, waarvoor het station dient, en niet meer gezwommen.

God mode #uppsala #regn #wtf Een foto die is geplaatst door null (@lil_burk_) op 29 jul 2018 om 16:04 CEST