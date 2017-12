Wanneer kleuter tijdens worstelmatch denkt dat zijn zus verwikkeld is in echte vechtpartij, komt hij haar redden Karen Van Eyken

Bron: Huffington Post 5 rv Het leukste van het web Toen zijn zusje Ruby in actie kwam tijdens een worstelcompetitie, dacht een tweejarig jongetje verkeerdelijk dat ze verwikkeld was in een echte vechtpartij. Helfdhaftig smeet de kleuter zich ertussen. "Dit is het schattigste wat we al ooit hebben gezien", jubelden de toeschouwers.

Het hartverwarmende tafereel speelde zich zondag af in een basisschool in Columbia City in de Amerikaanse staat Indiana. De vader en het broertje van Ruby stonden langs de zijlijn paraat om te supporteren. Maar de man had nooit kunnen denken dat zijn kleine kapoen zo'n schattige heldendaad in petto had.

Toen Ruby aan het worstelen was met haar tegenstander Ryan, spurtte het jongetje het veld op om haar te redden. Het kind deed verwoede pogingen om de opponent van zijn zus weg te trekken vooraleer de scheidsrechter en zijn papa daar een stokje voor staken.

Mama Tori Prendergast kon niet aanwezig zijn bij de match maar zag de video achteraf en deelde het filmpje op Facebook waarna het meteen viraal ging.

