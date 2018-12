Wanhopige moeder geeft haar dochtertje mee aan vreemde man op Afrikaanse luchthaven. Vijftien jaar later kan ze hem pas bedanken: “Hij heeft haar leven gered” IB

Vijftien jaar geleden legde Zainab Sesay het lot van haar vijfjarige dochtertje Maya in de handen van een onbekende Amerikaan, die ze op het Lungi vliegveld in Sierra Leone voor het eerst ontmoette. De kleine Maya moest direct het land uit, terug naar de VS, waar haar oma haar zou opwachten. Maar Zainab kon niet mee en moest haar dochtertje noodgedwongen meegeven aan een vreemde. Nu, vijftien jaar later, Maya is inmiddels twintig, zijn de drie met elkaar herenigd. "Ik besef dat ik er misschien niet meer zou zijn als hij me niet had meegenomen."

Zainab Sesay verliet het door een burgeroorlog verscheurde Sierra Leone al op haar elfde. Ze groeide op in Maryland, waar ze later werkte en trouwde. Toen haar in de VS geboren dochtertje Maya vijf was, besloot de vrouw dat het een goed idee zou zijn om haar onder te dompelen in de cultuur van haar moederland, Sierra Leone.

Om dat plan te realiseren, boekte ze twee tickets voor een half jaar naar het West-Afrikaanse land. Maya herinnert zich de trip vaag: de vele familieleden, het wassen van de kleren buiten, de generatoren voor de lichten, een met aarde gevulde zak die ze als voetbal gebruikte met haar neefjes en nichtjes. Het meisje had de tijd van haar leven.

Maar intussen ging het niet goed met de familie, die net als het land in crisis verkeerde. Zainab en Maya willen er niet veel over kwijt, maar duidelijk is dat na een verblijf van vier maanden het leven van Maya in gevaar was: volgens haar moeder moest ze zo snel mogelijk ongemerkt het land uit.

Hello Kitty-tasje

Op een onbewaakt ogenblik pakte Zainab het Hello Kitty-tasje van haar dochter in en nam ze haar mee naar het vliegveld, waar ze alle ticketdesks afging om iemand te vinden die naar de VS zou vliegen. Maar de reisagenten wilden haar die informatie “om privacyredenen” niet verstrekken. “Welke stad dan ook, als het maar in de VS is”, drong de vrouw aan, maar alles was tevergeefs, tot een milde reisagent heimelijk een knikje gaf richting een jonge man, die een eindje verderop stond te wachten.

This is a wild story. Thanks to @_themayan_, her mom Zainab, and @tomperriello for sharing it. https://t.co/p9shXHOSfM Marina Fang(@ marinafang) link

Verdacht verzoek

Dat was de 29-jarige Tom Perriello, een uitgeputte en verdrietige Amerikaan, die op de luchthaven was om terug te vliegen naar Charlottesville om daar de begrafenis bij te wonen van zijn geliefde grootmoeder. “Ik zag aan zijn gezicht dat hij van streek was”, herinnert Zainab zich. “Ik zei hem: ik ga je de vreemdste vraag ooit stellen. Zou je met mijn dochter kunnen reizen?” De vrouw legde uit dat de veiligheid van het meisje in gevaar was als ze nog langer in het land bleef en dat ze ervoor zou zorgen dat de grootmoeder van het meisje het kind zou opwachten wanneer ze zouden landen in de VS, waar dat ook zou zijn.

Perriello, die deel uitmaakte van het VN-tribunaal dat net de Liberische dictator Charles Taylor had aangeklaagd en als adviseur van de aanklager van Sierra Leone werkte, vond het een verdacht verzoek. Hij was lang genoeg in Sierra Leone geweest om te weten dat niet alles volgens het boekje ging en dat er kinderen werden gesmokkeld. Hij concludeerde dat er sprake moest zijn van direct gevaar óf iets zeer duisters. Maar hij kende zichzelf en wist zeker dat hij altijd spijt zou hebben als hij de vrouw en het meisje zou afwijzen.

Slaapliedje

Tom Perriello accepteerde het verzoek zonder al te veel omhaal en begon meteen met de reisagent te regelen dat Maya met hem op dezelfde vlucht zou kunnen: via Brussel zouden ze naar Dulles Airport in Virginia in de VS vliegen. “Dat was het. Dat was het laatste dat ik ooit van die man zag”, zegt Zainab. “Ik zwaaide naar hen, maar gaf hem geen papieren, geen contactinformatie, niets. Maya had een tasje bij waar haar Amerikaanse paspoort inzaten en de contactinformatie van haar oma. Dat was alles.”

Zainab vertrouwde op haar gevoel dat haar dochtertje veilig zou zijn bij Tom. En dat bleek zo te zijn, al was de vlucht niet gemakkelijk voor zowel Maya als haar begeleider. “Het meisje huilde onbedaarlijk toen ze haar moeder zag verdwijnen en was bang dat ze haar nooit meer zou zien. Ze sprak vooral Krio, de taal van Sierra Leone, waar Tom maar een paar woorden van had opgepikt en een slaapliedje dat hij maar bleef zingen om het zo bruusk aan hem toevertrouwde kleine meisje op haar gemak te stellen. “Ik herinner me dat hij dat liedje zong… Het kalmeerde me… Ik herinner me niet veel van die reis”, zegt Maya nu, vijftien jaar later, “alleen zijn gezang en dat hij nooit zijn geduld met me verloor. Ik was nooit bang van hem, want hij was heel erg vriendelijk. Als kind pik je zulke dingen op. Ik wist dat hij een goed mens was.”

Ondanks zijn goede karakter en zachtaardigheid had Tom maar weinig ervaring met kinderen. “Op de vlucht naar Brussel vlieg Maya eindelijk in slaap, maar wel half op mijn stoel en half op die van haarzelf", vertelt Tom. “Ik wist genoeg over kinderen om haar niet te wekken, dus heb ik het grootste gedeelte van de vlucht op en neer gewandeld op het gangpad om haar niet te wekken…”

Team van beschermengelen

Op de volgende vlucht naar de VS was er gelukkig een stewardess uit Liberia aan boord. Zij hoorde van het werk dat Tom ook in haar thuisland verricht had en kwam hem persoonlijk bedanken, waarop Tom haar over de situatie met Maya vertelde. “Toen ze dat hoorde, bracht ze ons eten uit de eerste klas en liet ze haar collega’s mee op Maya letten, zodat ik even wat rust kon nemen. Maya had een team van beschermengelen die dag, die ervoor zorgden dat ze terug kon keren naar huis”, vertelt Tom.

Toen ze na een lange vlucht eindelijk aankwamen op de luchthaven in Virginia, vloog Maya haar grootmoeder meteen in de armen. “Ik herinner me dat ik mijn oma zag en meteen naar hem toerende. En Tom was ineens verdwenen. Vijftien jaar lang is hij een soort geest geweest. Ik wist zijn volledige naam niet eens.”

De bescheiden Tom wilde de emotionele familiereünie niet verstoren. “Ik besefte dat die reis ging over de liefde en de banden van kind, moeder en grootmoeder: zelf reisde ik om mijn eigen moeder te gaan troosten met het verlies van haar fantastische moeder”, zegt Tom nu. “Ik weet zeker dat mijn eigen grootmoeder met een glimlach op ons neerkeek toen de kleine Maya in de armen van haar eigen oma rende.”

lees verder onder de tweet:

What. A. Story. @tomperriello missed his grandmother's funeral to help get a crying child from Sierra Leone to the US. They found each other this week after 15 years https://t.co/oVFnWLISP5 Hayes Brown(@ HayesBrown) link

Hernieuwd contact

Vijftien jaar lang hadden Zainab en haar moeder geen contact meer met Tom. Beiden vertelden het verhaal door de jaren heen meermaals aan hun vrienden en collega’s, maar pas vorige week kwam de bal aan het rollen die hen terug in contact met elkaar bracht.

Zainab was op bezoek bij een neef die voor de VN in Afrika had gewerkt en hij vroeg haar of de vrouw ooit contact had gehad met “Tom Perriello, de man die ooit een meisje uit Sierra Leone had meegenomen op een vlucht.”

Op dat moment besefte Zainab dat het om haar dochtertje moest gaan. Ze googelde hem: Tom Perriello was een oud-Senator voor Virginia en diplomaat onder Barack Obama, een kandidaat voor het gouverneurschap van Virginia. “En toen zag ik zijn gezicht. Het was hem!”

“Mijn leven aan Tom te danken”

Vorige week stuurde Zainab Perriello een mail, die hij onmiddellijk beantwoordde. Sindsdien hebben de drie vrijwel constant contact met elkaar gehad. Tom heeft nooit geweten wat er aan de hand was met de familie in Sierra Leone, waardoor Maya zo plots het land uit moest, tot nu. Zainab heeft nooit geweten voor welke moeilijkheden Tom tijdens de reis kwam te staan: dat hij vastgehouden werd met Maya in een luchthaven en dat het hem veel telefoontjes en papierwerk kostte om zijn reis te mogen verderzetten, tot nu. “Ik denk dat ik mijn leven aan Tom te danken heb”, zegt Maya. “Ik besef nu dat ik er misschien niet meer zou zijn als hij me niet had meegenomen.”

Lees verder onder de tweet met de foto van Maya nu:

“Enorm veel geluk”

Ook Zainab, die een maand na haar dochter naar de VS kon terugkeren, beseft hoeveel geluk ze heeft gehad met Tom. “Ik was jong en ik wist niet goed wat voor een wereld dit is. Ik had geluk met Tom. Ik zou zoiets nooit meer doen.”

Tom zou het zeker wél nog eens doen. “Een moeder die zich in zo’n gecompliceerde positie bevindt… Ik ging ervan uit dat ik me in een relatief goede positie bevond om de zaak tot een goed einde te brengen en Maya thuis te kunnen brengen.”

Maar wat Zainab zichzelf niet vergeeft – dat Tom door de complicaties van het reizen met een onbekend kind de begrafenis van zijn grootmoeder gemist heeft, is minder erg voor Tom. “Ik weet zeker dat ze dat niet erg gevonden heeft.”

One of the craziest experiences of my entire life is now a Twitter thread - and I could not be happier to know you are shining bright, @_themayan_ ! https://t.co/Sk2kWv2RhH Tom Perriello(@ tomperriello) link