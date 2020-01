Walter White in de cel wegens bezit crystal meth mvdb

27 januari 2020

17u45

Bron: The Smoking Gun 2 Het leukste van het web De Amerikaan Walter White zit in de cel voor het overtreden van zijn proeftijd die hij had vanwege het illegale bezit van methamfetamine, beter bekend als crystal meth. Net die drug maakte het gelijknamige personage in de bejubelde tv-serie ‘Breaking Bad’ stinkend rijk en berucht.

Walter White (24) zit sinds woensdag in de cel omdat hij zijn proeftijd overtrad na een drugsveroordeling in december, meldt nieuwssite The Smoking Gun. Agenten in het stadje Winter Haven (Florida) troffen hem een maand eerder aan in het toilet van zijn woning terwijl hij de drugs innam. De dienders namen naast een hoeveelheid verdovende middelen ook een digitale weegschaal, spuiten en een waterpijp in beslag.



De rechter legde hem naast een boete ook een proeftijd van 18 maanden op. Tot de voorwaarden behoorden een avondlijk uitgaansverbod en een verbod op het drinken van alcohol. De twintiger moest ook op geregelde tijdstippen zijn urine laten controleren op drugs. Het is niet duidelijk welke van de voorwaarden White precies heeft geschonden. De man mag het op 29 januari voor de rechter komen uitleggen.



De veel bekroonde misdaadserie Breaking Bad ontving zestien Emmy Awards en twee Golden Globes. De reeks over scheikundeleraar Walter White (Bryan Cranston) die te horen krijgt dat hij terminale kanker heeft en zich in de drugswereld stort, geholpen door oud-leerling Jesse Pinkman. Op Netflix is sinds 11 oktober ‘El Camino: A Breaking Bad Movie’ te zien, waarin duidelijk wordt hoe het Jesse is vergaan na de gebeurtenissen in het vijfde en laatste seizoen van Breaking Bad.

