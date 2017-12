Walter en Alan zijn al 60 jaar de dikste vrienden. Maar dít wisten ze niet van elkaar Eric Belsack

Alan Robinson en Walter Macfarlane beleefden een onvergetelijke kerst. De kerstperiode heeft wel vaker verrassingen in petto. Maar wat Alan Robinson en Walter Macfarlane overkwam, doet een mens toch even slikken. De twee prille zeventigers uit Hawaï zijn al dik met elkaar bevriend sinds ze op de lagere school zaten. In de week voor Kerstmis ontdekten ze evenwel dat die innige vriendschap niet hun enige band is. Alan en Walter blijken namelijk broers van elkaar. En dat kwam zo...

Alan Robinson werd destijds geadopteerd en Walter Macfarlane heeft zijn vader nooit gekend. Alan had een jongere broer, maar die overleed op jonge leeftijd. Dat zette Alan aan om uit te zoeken of hij, ergens ter wereld, nog familie zou hebben. Hij kwam terecht op de website Ancestry.com waar je DNA-profielen kan opsporen en vergelijken.

Intussen ging Walter Macfarlane op zoek naar zijn biologische vader. Met de hulp van zijn dochter Cindy belandde hij ook op diezelfde website.

Robi737

De grote openbaring kwam er toen Cindy en Walter DNA-overeenkomsten checkten op Ancestry.com. Bovenaan de lijst stond de gebruikersnaam Robi737. Hij deelde hetzelfde X-chromosoom. Dan ging het dagen bij Walter en vielen de puzzelstukken in elkaar. 'Robi' was de roepnaam van Alan Robinson en tijdens zijn actieve loopbaan was hij piloot bij Aloha Airlines, waar hij met een Boeing 737 vloog.

Eén telefoontje later waren de twee eruit. Ze waren niet enkel gezworen vrienden, maar ze hadden ook dezelfde biologische moeder.

"Dit is het mooiste kerstcadeau dat ik me kon inbeelden", zei Alan aan zender KHON2. "Een kerstmirakel. Je kan je niet voorstellen hoe gelukkig we zijn", trad Cindy Macfarlane bij.

De twee gaan nu hun banden zo mogelijk nog nauwer aanhalen. Ze hebben gezworen om voortaan samen zo veel mogelijk van hun pensioen te genieten.