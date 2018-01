Waarom het Starbucks-logo met opzet niet perfect is TK

21 januari 2018

13u59

Het moet een van de meest bekende logo's ter wereld zijn: de zeemeermin in de groene Starbucks-donut. Op het eerste zicht ziet de mythische dame er overigens perfect uit, maar niets blijkt minder waar.

Zeven jaar geleden, toen Starbucks besloot om zijn logo een update te geven, boog consultantbedrijf Lippincott zich over de kwestie. Een van de wensen van het bedrijf was om de zeemeermin de ster van het ontwerp te maken. De dame maakt al sinds 1971 - toen de eerste koffieshop openging - deel uit van het logo, maar zag er in het begin helemaal anders uit. Doorheen de jaren onderging ze enkele gedaantewisselingen, maar in 2011 wilde Starbucks haar nogmaals vernieuwen om haar 40ste verjaardag te vieren. De groene cirkel met daarin de naam van het bedrijf verdween, en de zeemeermin trad op de voorgrond.

Het ontwerpteam gaf de dame ook een heuse makeover: haar gezicht werd smaller, haar haren werden langer en haar ogen een stuk prominenter. Maar ondanks het feit dat ze alsmaar mooier werd, leek hun tekening toch niet te werken. "Heel de groep had zoiets van 'hier scheelt iets aan, maar wat?'", aldus directeur Connie Birdsall. Het antwoord was vrij eenvoudig: ze was té perfect.

"Ze was zo mooi dat ze een beetje angstaanjagend en raar werd. We moesten haar terug wat menselijker maken." Die imperfecties zijn zeer onopvallend, maar kan je wel zien als je heel goed kijkt. "Ze was te symmetrisch, dus hebben we haar ene gezichtshelft wat anders gemaakt als de andere." Zo staat haar neus een tikkeltje scheef - een fractie lager aan de rechterkant. Ook is er aan die kant wat meer schaduw tussen haar gelaat en haar kapsel. "Het zijn kleine aanpassingen, maar ze voelde meteen een stuk menselijker, minder zoals een perfect masker. Ik ben er echt van overtuigd dat net die imperfecties haar zo succesvol maken."