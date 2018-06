VZW ontvangt elf dure sekspoppen in plaats van 3.500 peper- en zoutvaatjes David Acke

08 juni 2018

08 juni 2018

De Antwerpse vzw ArmenTeKort heeft een wel heel bijzondere levering gekregen deze week. In plaats van de verwachte 3.500 peper- en zoutvaatjes, kreeg het elf levensechte en dure sekspoppen.

De vzw, die zich inzet voor mensen in armoede aan de hand van buddy's, had de peper- en zoutvaatjes besteld bij het in China gevestigde bedrijf Alibaba. "De vaatjes omarmen elkaar en dat is wat we ook doen in onze werking. Kansrijke mensen en kansarme mensen ontmoeten elkaar en doorlopen samen een traject van twee jaar waarbij een vriendschapsband ontwikkeld wordt," legt Saan Van Elsen (23) uit.

De bestelling werd een vijftal maanden geleden geplaatst en de vzw was dan ook heel blij wanneer de koerier begin deze week aan de deur stond. "We waren wel wat verbaasd dat het om elf grote kartonnen dozen ging. Maar goed, het gewicht kwam ongeveer overeen dus we stelden ons geen vragen en sleurden de dozen naar het eerste verdiep," vertelt Saan. Pas bij het openen van de eerste doos begon het hen te dagen dat er iets moet zijn fout gelopen.

Rechtmatige eigenaar

"In plaats van 3.500 peper- en zoutvaatjes lagen er plots elf levensechte sekspoppen in ons kantoor." Vanwaar de dames komen en voor wie ze bestemd zijn is nog een groot vraagteken. Nadat de ArmenTeKort Alibaba contacteerde bleek dat de peper- en zoutvaatjes gewoon onderweg zijn. Er is dus niets fout gelopen met de bestelling. "We vragen de rechtmatige eigenaar zo snel mogelijk zijn dames te komen ophalen. We kunnen ze niet blijven gratis eten drinken geven," grapt Saan die vertelt dat er al heel wat gelachen is met dit voorval.

De vzw zegt de poppen niet te verkopen, ook al zijn ze 3.500 euro per stuk waard. "Voor een vzw die het van subsidies moet hebben, is dat aanlokkelijk. Maar we willen geen miserie. Als de eigenaar zijn poppen niet komt ophalen, dan sturen we ze gewoon terug. We willen de ruimte waar de vrouwen nu logeren verhuren en dat gaat natuurlijk moeilijk nu."