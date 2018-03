Vuile Klap: "Zouden we doping niet beter legaliseren? Zelfs den Eddy was ni zuiver!" sam

30 maart 2018

16u00 0

De mannen van Vuile Klap zetten een boompje op over doping. Ze denken na over een juiste omschrijving, bezingen de grootse verwezenlijkingen en vragen zich hardop af of het niet beter gelegaliseerd zou worden. Want ze zijn er zeker van: "Zelfs den Eddy was ni zuiver!"

