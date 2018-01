Vuile klap: "De enige Belgen die eigenlijk nog weten wat werken is, zijn Polen en Bulgaren" Aflevering 8 IVI

16u00

De vuilnismannen van Vuile klap discussiëren over het nut van het onderwijs - of net niet. Leren we beter terug een stiel, of laten we het allemaal aan Siri over?

Elke woensdag en vrijdag om 16 uur: een nieuwe aflevering van ‘Vuile klap’.

rv Vuile klap, aflevering 8.