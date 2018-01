Vuile klap: "Dat is in Aalst hé, maar in de rest van het land is het niet alle dagen carnaval" Aflevering 7 Redactie

16u00 0

Glenn wijst zijn collega op zijn hypocrisie over transgenders. "Daniella? Je weet toch dat dat vroeger Daniel was? Dat is evolutie hé, man."

Elke woensdag en vrijdag om 16 uur: een nieuwe aflevering van ‘Vuile klap’.

rv Vuile klap, aflevering 7.