Vuile klap: "De kerken lopen leeg en de voetbalstadia lopen vol" Aflevering 5 Redactie

De mannen van Vuile klap praten over religie - en dan vooral over hoe voetbal de nieuwe religie is geworden. Om even te vergelijken: "Het Vaticaan, dat is de FIFA: veel geld, veel macht, veel schandalen", aldus onze vuilnisman.

