Vrouw zegt job op om haar verdwenen hond te zoeken en na 2 maanden heeft ze haar terug jv

23 september 2019

11u33

Bron: Daily Inter Lake 26 Het leukste van het web Carole King uit de staat Washington is vorige week herenigd met haar border collie Katie, die op 20 juli was weggelopen. King zocht 57 dagen lang naar haar hond en gaf er zelfs haar job als postbode voor op.

Katie, een zevenjarige border collie, liep twee maanden geleden weg uit een hotelkamer in Kalispell bij Montana in de staat Washington. Carole King was er voor een paar dagen op vakantie met haar echtgenoot Verne. De twee wonen in Deer Park, 400 km verder in dezelfde Amerikaanse staat.

Carole King was er helemaal kapot van dat haar hond was verdwenen, zei ze aan de Daily Inter Lake. Het koppel had Katie achtergelaten in de hotelkamer toen ze uit eten gingen. Bij hun terugkomst was de hond er niet meer. De receptionist zei dat het dier zo’n vier uur geleden was buitengelopen, toen de automatische deur openging. King vermoedt dat Katie bang was van het gedonder tijdens een onweer die avond. Ze konden de hond nergens in het hotel vinden.

Traantjes

Flyers werden gedrukt, social media ingeschakeld, nachtkijkers en gebruikt. Ze klopten aan bij heel wat mensen, maar Katie bleef spoorloos. Carole King besloot toen haar job als postbode op te zeggen om in Kalispell te kunnen zoeken naar haar viervoeter.

Na zo’n 57 dagen zoeken kreeg Carole dan een tip van een man die Katie in zijn tuin had gespot. Maar toen ze daar aankwam, was de hond al niet meer te bespeuren. De volgende dag ging ze terug naar die buurt en toen vond ze Katie wél. Er vloeiden traantjes bij het blije weerzien. Voorbijgangers stapten uit hun wagens om King te omhelzen, vertelt ze. Iedereen in Kalispell wist dat de vrouw op zoek was naar haar hond.

Katie was 5,5 kilo afgevallen en uitgedroogd, maar de border collie zal normaal snel weer de oude worden.