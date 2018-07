Vrouw wordt door boze buur terechtgewezen voor rommel in haar tuin. Haar antwoord is meesterlijk KVDS

26 juli 2018

00u01 0 Het leukste van het web Een Britse vrouw wordt op Twitter ingehaald als een heldin nadat ze een boze buur meesterlijk op zijn nummer zette. Die laatste had via een briefje in de gang van hun flatgebouw geklaagd over de rommel in haar tuin. Keli Thompson (24) besloot het niet over haar kant te laten gaan.

Het was al haar week niet geweest. Thompson was op een vrijdag thuisgekomen en toen ze de deur van haar badkamer opendeed, merkte ze tot haar afgrijzen dat de vloer was verzakt. Haar huurbaas was er een tijdje tussenuit, waardoor ze het probleem zelf moest oplossen. Het werd een complete noodherstelling, die ze zelf in goede banen moest leiden. En werd nog erger.

Anoniem

Haar tuin lag vol met afval van de werken en daarop besloot een van haar buren – anoniem – in zijn pen te kruipen om zijn beklag te doen. “Ruim het vuilnis in je tuin op. We hebben foto’s genomen en een video gemaakt van de rommel. Als die na het weekend niet opgeruimd is, zal het bewijsmateriaal overgemaakt worden aan het stadsbestuur van Edinburgh”, klonk het dreigend.





Niet onder de indruk van het briefje, pende Keli meteen een antwoord. “Beste boze meneer of mevrouw”, stak ze van wal. “Bedankt dat u mij attent maakt op de rommel in mijn tuin. Ik had het niet gemerkt, maar uw passief-agressieve en dreigende briefje heeft het onder mijn aandacht gebracht. Hoera! Om u op de hoogte te brengen, de vloer van mijn badkamer was aan het verzakken en moest zo snel mogelijk hersteld worden. Jammer voor u niet? Mijn huurbaas is momenteel mijn huurgeld aan het opdoen in Italië (jaloers), terwijl ik deze onzin moet oplossen. Dus jammer genoeg, voor hij terug is, zal de rommel niet worden verplaatst.” (lees hieronder verder)

Walked into a passive aggressive note about bathroom rubbish from my FRESHLY done up bathroom in my garden (totally out of my control) threatening the COONCIL on me. They didn't catch me on my friendliest of days. How to be a cheeky cunt 101. pic.twitter.com/A8rbpCtiuU K E L I 💋✨(@ likeatrooper) link

“Om eerlijk te zijn ben ik heel blij dat u geschreven hebt, want nu weet ik dat er nog iemand anders inzit met het welzijn van de tuin (iets waarmee nog nooit iemand geholpen heeft in de zes jaar dat ik hier woon)”, ging ze verder. “Volgende keer kan het misschien nuttiger zijn om even op mijn deur te kloppen en te bespreken hoe we de tuin proper kunnen houden, het hele jaar rond, samen. Ik woon op nummer 1. Kom gerust eens langs als het past.”

En er was nog meer: “Als u het stadsbestuur contacteert, kan u dan ook eens melden dat ik nog altijd wacht op een container om te recycleren, want er wordt maar geen afgezet en ze blijken daar doof te zijn voor klachten. Van harte”, besloot ze in een tweet, die al bijna 15.000 likes kreeg en meer dan 2.000 keer gedeeld werd.

Haar buur bleek op zijn beurt ook niet onder de indruk. Volgens een nieuwe tweet van Keli haalde hij haar antwoord weg en verving het door een nieuw briefje van zichzelf, waarin hij zijn dreigementen herhaalde. Keli herschreef daarop haar antwoord. En ze kaderde het in. (lees hieronder verder)

#NoteGate - I feel I may have went a little too extra with the framing of this one. pic.twitter.com/5wFx2f2fRS K E L I 💋✨(@ likeatrooper) link

Maar ook de kader werd weggehaald door de buur. Waarop een nieuw antwoord volgde van Keli. Nadat ze foto’s en een filmpje deelde van de ‘doorn in het oog’, informeerde de buur haar dat hij zijn dreigementen had uitgevoerd. En dat ze het bezoek van de stadsdiensten én de brandweer mocht verwachten “omdat de rommel ook brandgevaar veroorzaakte”. (lees hieronder verder)

#NoteGate - you asked for it. This is my abstract art piece "Eyesore". My intention of this piece was to evoke the pain of remodelling & how much it can turn your life upside down. This piece represents the controlled chaos of renovation but also the stress of having no control. pic.twitter.com/o6nuf8ilG8 K E L I 💋✨(@ likeatrooper) link

Het verhaal werd intussen op flink wat gelach onthaald op Twitter en er kwamen volgens de jonge vrouw zelfs mensen selfies nemen voor haar appartement. “Deze thread heeft al mijn verwachtingen overtroffen”, postte ze daar zelf nog bij. (lees hieronder verder)

Also, people are now taking selfies outside my flat. This thread has outdone all my expectations. pic.twitter.com/xFtELIYf1a K E L I 💋✨(@ likeatrooper) link

Ook haar huurbaas liet intussen van zich horen. “Hij zei me dat hij nog meer rommel in de tuin gaat deponeren. We gaan onze buur samen de duvel aan doen en ik vind het heerlijk. Hij heeft gevoel voor humor. En hij gaat mijn flat opknappen. Succes!”

Of de stadsdiensten en de brandweer intussen zijn langsgeweest, wordt niet vermeld.