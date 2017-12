Vrouw wint twee keer in één dag tijd loterij LB

13u34

Bron: AP 46 YouTube Het leukste van het web Een vrouw in de Amerikaanse staat Missouri heeft twee keer in één dag tijd de loterij gewonnen.

Veronica Buchanan won vorige week op een ochtend 1.000 dollar met een krasbiljet van 10 dollar dat ze in een benzinestation had gekocht. Ze besloot in de namiddag haar geluk nogmaals te beproeven en had nog meer geluk: met alweer een kraslotje van 10 dollar won ze 100.000 dollar.

Vorige maand won een vrouw in North Carolina meer dan een miljoen dollar toen ze op één dag tijd twee keer de loterij won.