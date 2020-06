Vrouw tot tranen geroerd door onverwacht gebaar van ouder echtpaar IB

25 juni 2020

07u41

Bron: news.com.au, nzherald, Facebook 2 Het leukste van het web Een single moeder uit Australië heeft een onverwacht genereus gebaar dat haar tot tranen toe roerde gedeeld op sociale media. Nadat ze van een ouder echtpaar een auto overkocht, ontdekte ze achter de zonneklep een enveloppe met drie briefjes van 50 dollar erin, omgerekend 91 euro. “Dit is voor jou, gebruik het alsjeblieft om je familie mee te verwennen op een manier die jou gelukkig maakt”, stond er op de enveloppe geschreven.

Jen Willis uit Daylesford ten noordwesten van Melbourne kocht vorige week privé een auto over van een ouder echtpaar. Toen ze wegreed en de zonneklep naar beneden deed, viel er plots een enveloppe op haar schoot met daarin 150 Australische dollar (91 euro, red.).

In eerste instantie dacht de vrouw nog dat het geld per ongeluk nog in de auto was blijven liggen, tot ze de enveloppe omdraaide en zag wat het echtpaar erop geschreven had. “Dit is een random act of kindness”, stond er (vrij vertaald ‘een willekeurig vriendelijk gebaar’, red.). “Ik voelde in mijn hart dat ik dit moest doen in wat klinkt als een moeilijke tijd voor jou. Dit is voor jou, gebruik het alsjeblieft om je familie mee te verwennen op een manier die jou gelukkig maakt.”

Willis had juist de twee gezinswagens verkocht aan een garage vanwege haar scheiding en kwam bij het echtpaar terecht om privé een auto terug te kopen. Tijdens het onderhandelen kwam ter sprake dat haar ex terug naar de VS ging en zij achterbleef met hun twee zoontjes, van wie er eentje op dat moment ernstige gezondheidsproblemen leek te hebben (achteraf bleek het gelukkig mee te vallen, red.), terwijl zij zelf met multiple sclerose (MS) kampt én voltijds werkt. “Ik stond onder grote druk en het was een opluchting dat ik het ‘auto’-gedeelte van mijn nieuwe leven geregeld had”, zegt ze in de Australische media.

Traantje weggepinkt

Toen ze onderweg naar huis de enveloppe met de lieve boodschap ontdekte, moest ze even een traantje wegpinken. “Toen ik zag dat het echt voor mij was en die mooie boodschap las, was ik even overweldigd en moest ik een beetje huilen”, zegt de vrouw die de gulle gever beschrijft als een “vriendelijke, oprechte zestiger” en zijn vrouw.

Willis weet ook al wat ze met het geld gaat doen. “Ik neem mijn zoons mee uit naar een restaurant in Daylesford. Dat is normaal gezien iets te duur voor me, dus nu kunnen we daar samen wél uit eten gaan.”



