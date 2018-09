Vrouw speelt met 2 euro in casino en wint 1,25 miljoen

11 september 2018

Bron: Ouest-France 0 Het leukste van het web Een klant van een casino in het Franse Cabourg in Normandië heeft zaterdag meer dan 1,25 miljoen euro gewonnen met een inzet van 2 euro.

De vrouw, die naar verluidt het casino regelmatig bezoekt, won de 'megapot'. Dat is een loterij waarbij meer dan 200 toestellen van dezelfde groep casino's met elkaar verbonden zijn. Eén keer per jaar keren die de megapot uit. Doorgaans gaat het dan om een bedrag tussen de 20.000 en 40.000 euro, maar deze keer was het dus een veelvoud daarvan. Volgens het casino heeft de vrouw veel geluk gehad en is dit redelijk uitzonderlijk.