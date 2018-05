Vrouw reageert op hilarische wijze op preuts briefje van buurvrouw IB

16 mei 2018

00u15

Bron: Sunshine Coast Daily, news.com.au 0 Het leukste van het web Een vrouw uit Queensland heeft op briljante wijze gereageerd op een gênant briefje dat een oudere buurvrouw in haar brievenbus had achtergelaten en waarin ze klaagde over “de luide voorstelling” die uit haar slaapkamer kwam, juist toen de vrouw met haar kleindochter langs wandelde.

Ali Cashat uit Warana ontving het briefje van een boze oma uit de buurt. “Dit is een beetje gênant, maar we dachten dat het wijs was om je dit toch te laten weten”, begint het onschuldig. “Vorig weekend, toen ik mijn kleindochter naar het strand bracht, hadden we de pech om net langs je huis te wandelen ‘op een erg ongelukkig moment’. Ik wist niet hoe ik aan mijn dochter de geluiden moest uitleggen die uit het slaapkamerraam kwamen”, klinkt het klagerig. “Ik wil je privacy niet schenden, maar ik zou je toch graag willen adviseren om in het vervolg de ramen te sluiten om een reprise van zo’n voorstelling te voorkomen”, klinkt het preuts.

"Heerlijke middag"

De vrouw die het preutse briefje ontving, postte het dan weer schaamteloos op sociale media en schreef erbij dat het de persoon die op hun huis paste, zo’n “heerlijke middag” had gehad en níet zijzelf en haar man. “Helaas waren we op die dag in het buitenland. Toch bedankt, Sunshine Coast-buurtgenoten en onze anonieme buurvrouw om dit door te geven. Onze ‘housesitter’ heeft toegegeven dat zij schuldig was aan de geluidsoverlast.”

De eigenaars van het huis betuigen vervolgens nog hun “oprechte schaamte over de valse beschuldiging aangezien ze “al veel te lang getrouwd zijn om zich met zulke overgave op dergelijke activiteiten te storten voor zonsondergang.”