Vrouw poseert naast puzzel van 18.000 stukjes waarmee ze jaar bezig was. Iemand met arendsoog merkt dat stukje ontbreekt. Zie jij het ook? KVDS

22 augustus 2018

14u03

Bron: Reddit 0 Het leukste van het web Een vrouw (23) die trots poseerde bij een puzzel van 18.000 stukjes waar ze een jaar aan gewerkt had en de foto deelde op sociale nieuwswebsite Reddit, is teruggefloten. Een aandachtige gebruiker merkte namelijk dat er één stukje ontbrak.

“Een jaar en 18.000 stukjes later”, postte ze bij de foto op Reddit. Op het beeld is ze te zien met open armen voor de megapuzzel van een tropisch uitziend landschap met ruïnes. Na enkele vragen van andere gebruikers vertelde de vrouw dat ze de puzzel – die ze kocht op Amazon – in kwarten had gemaakt in haar slaapkamer en die op het einde samen had gebracht tegen de muur met tape en contactcement.

Screenshot

Het duurde echter niet lang voor iemand merkte dat er iets mis was. Er bleek een stukje te ontbreken en de gebruiker deelde een screenshot van de lege plek in het kunstwerkje.





De vrouw gaf meteen toe dat het klopte. Volgens haar is het stukje het enige dat ontbreekt. En de reden is dat haar zoontje van een jaar oud het opat. Dat was natuurlijk de aanleiding voor nog meer commentaar. “Ik vraag me af hoeveel ‘ontbrekende stukjes’ ze nog verbergt achter zich”, klonk het onder meer. Iets wat de vrouw ten stelligste ontkende.

Sommigen probeerden oplossingen aan te reiken. “Er is hier vast wel iemand op Reddit die toegewijd genoeg is om de puzzel te kopen, het missende stukje te zoeken en het haar op te sturen”, klonk het. “Ik niet, maar er is hier vast wel iemand…”

En iemand anders verwees naar Ravensburger, de producent van de puzzel. “Die sturen vaak een vervangstukje op als je hen contacteert. Je moet wel laten weten welk stukje je mist.”

Zie jij waar het stukje ontbreekt? De oplossing vind je hieronder:

