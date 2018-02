Vrouw met gigantische derrière veroorzaakt dagelijks verkeerschaos Tom Tates

23 februari 2018

17u03

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Eudoxie Yao, een jonge vrouw uit Abidjan in de West-Afrikaanse republiek Ivoorkust, zorgt bijna dagelijks voor files. Volgens Yao, die met haar megabillen net geen eervolle vermelding haalde in het Guinness Book of Records, wordt er op straat altijd naar haar getoeterd en stappen automobilisten massaal op de rem, zodra ze haar zien.

Ongelukken zijn er door haar opvallende verschijning nog niet gebeurd, maar dat is volgens Eudoxie − een beroemdheid in haar vaderland − een kwestie van tijd. Haar leeftijd houdt de jonge vrouw geheim, maar over andere privézaken en haar fysiek is ze meer dan openhartig. Zo geeft de ruim 94 kilo wegende Yao toe dat ze zich absoluut niet schaamt voor haar achterwerk (omvang 160 centimeter) en al even prominente borsten.

"Ik loop bij voorkeur in superstrakke broeken. Mij zie je nooit in wijde gewaden die mijn omvang camoufleren. Ik ben juist supertrots op mijn rondingen. Iedereen mag ze zien, omdat alles in verhouding is", vertelt ze op Instagram waar ze bijna 430.000 volgers heeft. "Kennelijk zijn er veel mensen die mijn lichaam bewonderen."

"Alles is honderd procent natuurlijk"

Eudoxie Yao bezweert dat ze nog nooit naar een plastisch chirurg is geweest voor bilimplantaten. "Alles is honderd procent natuurlijk. Een aantal familieleden heeft ongeveer dezelfde vormen, maar ik ben de enige die ermee pronkt'', stelt ze in een interview met een Afrikaanse krant. Ze vindt het niet erg dat mensen op hun claxon drukken, als ze haar zien. "Daar ben ik zo langzamerhand aan gewend. Het is wel jammer dat bijna niemand iets tegen me durft te zeggen. Ze zijn na een ontmoeting zó in shock dat ze sprakeloos zijn."

💋😘👉🏽@yaonice 👈🏽👉🏽@yaonice 👈🏽 Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 14 dec 2017 om 20:42 CET

Succes

Yao's billen hebben haar geen windeieren gelegd. Door haar achterwerk werd ze in een paar jaar tijd zó beroemd, dat ze overal ter wereld wordt uitgenodigd. "Ik ben niet alleen een geliefd gespreksonderwerp, maar ook een celebrity die regelmatig op televisie verschijnt en zelfs evenementen mag presenteren." Geld verdienen doet ze vooral met haar verschijning. "Verder doe ik eigenlijk niks."

Hoewel Eudoxie naar eigen zeggen vooral complimentjes krijgt, zijn er ook velen die vinden dat ze zich te sexy en zelfs vulgair en ordinair kleedt. "Belachelijk! Ik ga de boel niet bedekken. Vrouwen die net als ik een grote derrière hebben, zouden dat ook niet moeten doen." Een relatie heeft de vrouw tot haar grote spijt nog niet. "Ik ben in trek bij dunne en dikke mannen, maar op de één of andere manier durft bijna niemand contact met me te leggen. Ook niet erg, want op afstand worden bewonderd is natuurlijk ook een groot compliment."

Tbt 👉🏽 @yaonice @yaonice @yaonice Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 20 feb 2018 om 14:53 CET

🌹🌴happy sunday 👄👉@yaonice @yaonice @yaonice Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 28 jan 2018 om 16:30 CET

C'était dans le mois de novembre 2017 au studio photo numeris pour le shoot de Moayé virgin hair 👄💋😍 👉🏽@yaonice @yaonice @yaonice La meilleure vengeance est d’avancer de s’en sortir et de continuer à avancer Ne donnez jamais à quelqu’un la satisfaction de vous voir souffrir La vie est trop précieuse pour perdre son temps avec des conflits ou répondre à ceux qui cherchent la confrontation il n’y a rien de plus précieux et de plus important que de vivre en paix Peignez votre vie comme bon vous semble et fuyez ceux qui cherchent la confrontation et les problèmes 👌 #QUEEN_EUDOXIE👑 Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 18 jan 2018 om 12:41 CET

😍😘👉🏽 @yaonice @yaonice Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 04 feb 2018 om 16:54 CET

🌹💋👉@yaonice 👉@yaonice 👉@yaonice 👈 Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 12 feb 2018 om 14:51 CET

♥🐾🌹👈@yaonice @yaonice @yaonice 👈 Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 14 feb 2018 om 16:58 CET

👄💋👉@yaonice @yaonice @yaonice 👈 Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 16 jan 2018 om 17:14 CET

Bon dimanche 👄💖👉@yaonice @yaonice Een foto die is geplaatst door null (@eudoxieyao) op 18 feb 2018 om 16:45 CET