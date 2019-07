Vrouw krijgt plots berichtje van ex die op trouwen staat en haar op ongelofelijke manier bedankt KVDS

22 juli 2019

18u11

Bron: Twitter 3 Het Leukste van het Web Een Amerikaanse vrouw heeft op Twitter een hartverwarmend bericht gepost dat ze kreeg van een van haar eerste liefjes. Die had haar uit het niets weer gecontacteerd omdat hij op trouwen stond. En dat wilde hij niet doen zonder haar eerst te bedanken voor wat ze voor hem betekend had. De tweet werd in twee dagen tijd al bijna 400.000 keer geliket en kreeg honderden reacties.

“Hey, is dit nog altijd het nummer van Alexsa?”, verscheen zaterdag plots op de smartphone van Alexsa Sanchez Aguilar. Toen ze bevestigend antwoordde en hij verteld had wie hij was, vroeg ze hoe het nog met hem ging. Maar op het antwoord dat ze kreeg, was ze niet voorbereid.

Ziek

“Ik ga morgen trouwen”, schreef de man. “Ik wilde je dit bericht sturen. (Mijn verloofde weet dat ik dit naar jou stuur.) Bedankt omdat je mijn eerste liefde was. Bedankt omdat je me altijd gestimuleerd hebt, bedankt dat je me uit de problemen gehouden hebt, bedankt voor de keren dat je voor me gezorgd hebt toen ik ziek was en depressief, bedankt omdat je me graag zag.”





“Als het nog niet gebeurd is, hoop ik dat je op een dag de liefde vindt”, gaat het bericht verder. “Als ik denk aan hoe graag je me zag toen we jong waren, kan ik me amper voorstellen hoe sterk je liefde nu is. Je hebt een ongelofelijk hart. Ik weet dat we nog maar kinderen waren toen we aan het daten gingen, maar jij leerde me wat liefde is.” (lees hieronder verder)

i-

i’m speechless pic.twitter.com/i2EAiER60z 𝙻𝚎𝚡 ♡(@ _xolexc) link

Hij heeft het ook nog over een eventuele toekomstige echtgenoot van Alexsa. “Ik hoop dat hij je met zorg behandelt, ik hoop dat hij beseft wie hij voor zich heeft, ik hoop dat hij je liefde en trouw toont, elke dag. Je verdient dat en nog veel meer. Wat ik eigenlijk wil zeggen: jij bent de reden waarom ik weet hoe ik van iemand moet houden. Je leerde me wat liefde is, je leerde me om te gaan met mijn woede en met mijn depressie en hoe je ten volle van het leven kan genieten. Ik ben je dankbaar. En ik wens je alle liefde en geluk toe.”

Alexsa postte het bericht op Twitter en vertelde dat ze “sprakeloos” en “in tranen” was. “We waren extreem jong. We verloren onze beste vriend aan zelfdoding en daarom hebben we zoveel respect voor elkaar”, legde ze later uit in een van de reacties.

Viraal

Het bericht ging meteen viraal en honderden Twitteraars vertelden hoe het hen aangegrepen had. “Dat is zo lief”, klonk het onder meer. “Ik ben blij dat jullie op die manier met elkaar kunnen omgaan en dat hij zo volwassen is.” Iemand anders vult aan: “Iedereen komt in je leven om een reden. En elke relatie – goed of slecht – leert je iets en vormt je om de perfecte partner te zijn in de toekomst. Ik vind dit heel lief en ben er zeker van dat dit verdiend is.”

Anderen tonen ook wel wat frustratie: “Ik zou doodgaan als ik een man zou kneden tot de perfecte echtgenoot voor een andere vrouw.” Maar dat weerlegt Alexsa: “Het gaat er niet om ‘dat ik hem gevormd heb voor iemand anders’. Ik heb hem gewoon door een moeilijke periode in zijn leven geholpen. Het is duidelijk dat ik deel moest uitmaken van zijn leven, maar dat betekent niet dat ik ook zijn vrouw moest zijn of dat hij zijn vrouw gaat bedriegen. Soms gaat de liefde voorbij. Dat is nu eenmaal het leven.”

Ze verklapt ook nog dat ze in extremis nog uitgenodigd werd voor het trouwfeest.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of online op www.zelfmoord1813.be