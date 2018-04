Vrouw krijgt paginalange lijst met instructies voor klasfoto van haar kinderen en is daar niet mee gediend. Twitter ook niet Koen Van De Sype

27 april 2018

15u04

Bron: Eigen berichtgeving 47 Het leukste van het web Een Nederlandse vrouw die van de school van haar kinderen een ellenlange lijst met instructies en tips meekreeg voor het nemen van de jaarlijkse klasfoto, heeft daar haar ongenoegen over geuit op het internet. “OMG. We hebben het hier over een schoolfoto. Doe.nor.maal”, tweette Neeltje Huirne (36) uit Utrecht. En ze was duidelijk niet de enige die er zo over dacht.

De checklist was dan ook behoorlijk indrukwekkend. Doel van de fotograaf was dat de kinderen er “goed en écht herkenbaar” zouden opstaan: zoals ze echt zijn, dus. “Het is handig om vooraf samen met je kind na te denken over de kleding en eventuele accessoires”, steekt de brief van wal. “Een effen shirt met spijkerbroek doet het altijd goed. Lekkere knalkleuren of een witte set zien we graag, maar opvallende opdrukken, ruiten en strepen doen het weer niet zo goed.”

Favoriete pet

“Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten of een hoody aantrekken”, vervolgt de fotograaf. “We maken meerdere beelden per kind, dus zowel met als zonder accessoires. Een extra jasje of shawl kan ook leuk zijn. Dan kunnen we wat variëren: een foto mét en een foto zónder. Denk aan de schoenen. We fotograferen niet altijd ‘ten voeten uit’, maar als het wel gebeurt, bijvoorbeeld bij de groepsfoto, ben je blij dat je kind een paar leuke schoenen aanheeft.”

En ook het haar moet aandacht krijgen, zo blijkt. “Laat de jongens vooral met hun favoriete kapsel de deur uitgaan. Spikes of een kleurtje in de haren? Wij houden wel van gekkigheid! Mama’s opgelet: misschien hebben de meiden die ochtend een beetje extra hulp met hun haar nodig, dus zet de wekker maar ietsjes eerder”, klinkt het nog.

De ouders van kinderen die wat verlegen zijn, krijgen tot slot ook nog de raad om hen “een knuffeltje of iets anders vertrouwds” mee te geven. “Stem je het vooraf af met de docent?” (lees hieronder verder)

OMG. We hebben het hier over een schoolfoto. Doe.nor.maal. pic.twitter.com/mCigod37Dy Neeltje Huirne(@ Neeeltje) link

Huirne wist niet wat ze las en besloot de brief te delen op Twitter. Met haar duidelijke mening over de tips en tricks die ze “nogal overdreven”, “erg betuttelend” en “niet zo modern” vond. “Ik kan niet wachten op zo’n gezellige no-nonsense foto met de armen over elkaar en de ruggen tegen elkaar”, klinkt het schamper bij de moeder van drie. “Of de handen in de zij. En dan op A1-formaat boven de bank.”

Ze kreeg meteen een batterij aan reacties van andere Twitteraars die er net zo over dachten. “Mijn vader was schoolfotograaf”, getuigt iemand. “Zijn slogan was ‘keurige kleding, vrolijke foto’. Meer hoef je niet te zeggen.” Wat Huirne meteen bevestigt: “Ja toch? Alsof ouders imbecielen zijn.”

Schoenen

“Onze jongen hád nagedacht over z’n schoenen. Moest hij ze uitdoen van de schoolfotograaf”, kinkt het ook. En: “Oh lieve hemel. (Ik ben ineens heel blij dat wij altijd vergeten wanneer de schoolfoto is, zodat onze kinderen er gewoon opstaan zoals ze er altijd uitzien – met warrige haren en bizarre kledingcombi’s)” Wat meteen door iemand anders wordt beaamd: “Wij ook. Dat je de foto’s ziet en dan denkt ‘oh ja, ze moeten naar de kapper.”

“De allerleukste (kleuter)schoolfoto van mijn zoon was dat ik het niet wist dat er foto’s werden genomen”, getuigt een volgende Twitteraar. “Hij had voor de foto net gym gehad… Haar alle kanten op en trui (as usual) achterstevoren en omgekeerd aan! Een prachtige foto.”

Tevreden

Toch is niet iederéén negatief. “Wij hadden dit bedrijf en waren erg tevreden”, klinkt het ook. “Door de hoody’s kwamen er ontzettend leuke foto’s! Niet alle ouders hebben dit nodig… maar sommige wel. Niets mis mee toch?”