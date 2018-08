Vrouw die borstvoeding geeft, wordt gevraagd zichzelf te bedekken. Haar geniale reactie gaat viraal Leon van Wijk

08 augustus 2018

12u04

Bron: Yahoo 0 Het leukste van het web Een Amerikaanse vrouw is afgelopen week viraal gegaan met haar gevatte reactie op een man die niet wilde aanzien hoe ze haar baby borstvoeding gaf. De man vroeg of de moeder zichzelf wilde bedekken, waarna ze erg letterlijk reageerde. Ze pakte een dekentje en legde dat niet over haar borst, maar over haar hoofd.

Het incident gebeurde toen Melanie Dudley (34) met haar man, vier maanden oude baby en vierjarige tweeling op vakantie was in het Mexicaanse Cabo San Lucas. De vrouw uit Texas was verbijsterd toen een wildvreemde man vroeg of ze haar borst kon afschermen. "Ik ben normaal gesproken heel discreet, maar we zaten achterin een restaurant", zegt ze tegen nieuwssite Yahoo.

Ze vroeg haar man om een doekje, dat ze spontaan over haar hoofd gooide. De echtgenoot vereeuwigde het tafereel, waarna een kennis de foto op Facebook deelde. Het bericht verzamelde tot nu toe bijna 110.000 likes en werd 195.000 keer gedeeld.



Dudley kreeg naar eigen zeggen een aantal negatieve reacties, maar vooral ook lof. Ze hoopt dat andere moeders kracht putten uit haar actie. "Borstvoeding geven is al moeilijk genoeg", zegt ze. "Met dit soort verzoeken zouden we ons niet hoeven bezig te houden."

"Zou jij eten op de wc?"

Ongeveer een jaar geleden kwam een andere Amerikaanse vrouw nog in het nieuws met een soortgelijke actie. De toen 29-jarige Nicolle Blackman legde haar drie maanden oude oogappel aan de borst in een restaurant van McDonald's, net buiten Seattle.



Het ventje was kort daarvoor geopereerd en kon niet uit een fles drinken. Een andere vrouw merkte echter dat haar echtgenoot zijn ogen moeilijk van de zogende vrouw kon afhouden en vroeg daarom of Blackman zichzelf kon bedekken.



Daarop legde ook zij een deken over haar hoofd. "Mensen zeggen vaak dat ik mijn kind op de wc moet voeden", reageerde Nicolle in lokale media. "Dan zeg ik: zou jij op het toilet eten?"



De twee incidenten staan allerminst op zichzelf. Amerikaanse media schrijven regelmatig over vrouwen die borstvoeding geven en te maken krijgen met mensen die daaraan aanstoot nemen. Die mensen staan vrijwel nooit in hun recht: het is in alle vijftig Amerikaanse staten wettelijk toegestaan om in het openbaar de borst te geven.

