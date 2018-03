Vrouw die als kind kanker kreeg, werkt nu als arts in haar 'eigen' kinderziekenhuis: "Ik wil teruggeven wat ik zelf ontvangen heb" IB

26 maart 2018

Bron: CNN, foreverjohnstown.com, mirror.co.uk 0 Het leukste van het web Een vrouw als kind twintig jaar geleden werd gediagnosticeerd met botkanker, werkt inmiddels zelf als arts in het kinderziekenhuis in St. Paul in Minnesota waar ze destijds zelf werd behandeld. De 31-jarige Jen Pratt zegt dat het haar manier is om “iets terug te geven” aan het ziekenhuis dat haar leven gered heeft.

Als meisje van 11 werd Pratt gediagnosticeerd met een tumor in haar been, waarna ze een operatie én een jaar lang chemotherapie moest ondergaan. Om haar behandeling wat dragelijker te maken, kreeg ze de kans om met de stichting Make-A-Wish een wens in vervulling te laten gaan. Jenn koos ervoor om naar Dinsey te gaan omdat ze zoveel van Belle en het Beest hield.

“Ik weet nog hoe ik naar dat tripje uitkeek en dat ik de behandelingen aftelde tot het zover was. Vanaf het moment dat we werden opgehaald om naar het vliegveld te gaan, was het fantastisch. Ik mocht met de piloten mee in de cockpit en ontmoette alle animatoren van mijn favoriete Disneykarakters. Het was fantastisch.”

Die mooie dag en het hele jaar dat ze in het ziekenhuis doorbracht en waarin de behandelend artsen en verpleegkundigen als het ware haar familie werden, staan in het geheugen van de vrouw gegrift. Ze heeft alles goed gedocumenteerd in een album. Alles wat ze in dat moeilijke jaar beleefde, maakte zo’n indruk op de kleine Jen, dat ze - nog tijdens haar ziekte - besloot dat ze later zelf ook dokter wilde worden om iets terug te geven en andere families te helpen. “Ik wilde andere families dezelfde steun geven die ik toen had ontvangen. Vanaf dat moment wist ik dat ik geneeskunde wilde gaan studeren.”

Kinderen eerst

Dat ze nu als 'hospitalist'(dokter die zich voornamelijk bezighoudt met de algemene medische zorg van ernstig zieke, gehospitaliseerde patiënten, IB) in haar ‘eigen’ kinderziekenhuis werkt, voelt als thuiskomen voor Pratt. “De waarden van het ziekenhuis reflecteren die van mezelf. Ze zetten kinderen op de eerste plaats en dat doe ik ook.” De interactie met de opgenomen kinderen maakt dan ook een belangrijk deel van Pratts werk uit. “Kinderen met een glimlach naar huis sturen omdat het weer een stukje beter gaat, daar doe ik het voor.” Een andere leuke bijkomstigheid is dat enkele van haar voormalige verpleegsters nu haar collega's zijn.

Haar ervaring met het krijgen van een kankerdiagnose helpt haar ook in haar werk. “Het is een unieke ervaring om daar op zulke jonge leeftijd mee geconfronteerd te worden. Ik kan me door mijn eigen ziekte goed inleven in de kinderen die nu met een zware ziekte moeten omgaan.” Gelukkig overleven er nu meer kinderen dan ooit kanker, aldus de vrouw, die elk ziek kind wil meegeven dat ze nooit mogen opgeven. “Het is belangrijk om positief te blijven en altijd naar de toekomst te blijven kijken.”