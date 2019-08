Vrouw denkt dat ze nierstenen heeft, bevalt dan van drieling IB

Bron: kotatv.com 0 Het leukste van het web Toen de Amerikaanse Dannette Giltz vorige week last van haar buik kreeg, dacht ze aan nierstenen. Een bezoek aan de dokter wees anders uit: de vrouw, die niet wist dat ze zwanger was, bleek weeën te hebben. Volkomen onverwachts beviel ze niet van een baby, maar van een drieling.

Dannette en Austin Giltz zijn al twaalf jaar samen. Het koppel uit Sturgis in South Dakota dacht dat hun gezin met twee kinderen compleet was. Daar besliste het lot op 10 augustus anders over, toen Dannette met ernstige buikklachten werd opgenomen in het ziekenhuis, waar al gauw geconstateerd werd dat ze aan het bevallen was.

Alsof dat nog niet overdonderend genoeg was voor de vrouw, die naar eigen zeggen niets gemerkt had van de zwangerschap, had de arts al gauw een nieuwe verrassing voor het echtpaar in petto: het zou namelijk een tweeling worden. Omdat een van de kindjes in stuitligging ligt, wordt besloten over te gaan tot een spoedkeizersnede.

Derde kindje

Maar nadat de eerste twee baby’s geboren zijn, blijkt er nog een derde kindje in Dannettes baarmoeder te zitten. “De arts riep ineens dat ze nog een extra dekentje nodig had, voor de derde”, vertelt Dannette aan de plaatselijke media. “Mijn echtgenoot was helemaal van zijn melk en zei iets van ‘nee, terugleggen: je zei dat we een tweeling kregen’”, beschrijft de vrouw de chaotische situatie in de operatiezaal.

De kinderen, twee meisjes en een jongen, kwamen binnen vier minuten ter wereld. Elk kind woog bij de geboorte een kleine twee kilo. Het koppel, dat nog steeds in shock zegt te zijn, heeft hun ‘wonderkindjes’ Blaze, Gypsy en Nikki genoemd. “Ik kan er nog steeds niet bij”, zegt papa Austin Giltz, die plots aan het hoofd van een zevenkoppige familie staat. “Het explodeert nog steeds in mijn hoofd.”

Ook Danette is nog steeds onder de indruk. “Je ziet niet vaak dat drielingen op natuurlijke wijze verwekt worden en al helemaal niet dat het 34 weken duurt voor ze ‘ontdekt’ worden”, zegt ze. “Toen ik voor nierstenen naar het ziekenhuis ging, had ik nooit verwacht dat ik later op de dag een keizersnede zou krijgen en een drieling ter wereld zou brengen.”

Vallende ster

De baby’s liggen nog in het ziekenhuis, maar mogen binnenkort naar huis, waar ze samen met hun oudere broertje en zus deel gaan uitmaken van hun nieuwe familie. Vrienden en familie hebben een sponsoractie opgezet om het uitgebreide gezin te helpen met de aanschaf van babyspullen in drievoud.

Grote broer Ronnie (10) is overigens de enige die niet verbaasd is over de plotse komst van zijn nieuwe broertje en zusjes. “Toen ik ooit een vallende ster zag, heb ik om een broertje gevraagd voor mezelf en om twee zusjes voor mijn zus, omdat zij die wilde. Ik wist dus dat deze dag zou komen.”