Vrouw bevalt plots thuis en belt hulpdiensten: die zorgen voor een hartverwarmend extraatje in de striemende koude jv

29 januari 2019

18u02

Bron: CNN 0 Het leukste van het web Het is steenkoud in de Amerikaanse staat Iowa, met vannacht zelfs temperaturen tot zomaar eventjes min 30. De hoogzwangere Cassy Abram belde de hulpdiensten, niet voor die ijzige gevolgen van de polar vortex, maar omdat ze plots moest bevallen van haar zoontje. Het was de brandweer die uitrukte, en méér deed dan alleen het jongetje op de wereld helpen.

Larissa Ruffin, tante van de hoogzwangere Cassy Abram, zette een foto van twee brandweerlieden in volle actie op Facebook. Om hen te bedanken. Cassy was met haar man Scotty naar het ziekenhuis gegaan in verband met haar zwangerschap. Maar de kleine Scotty Jr. had er blijkbaar nog geen zin in en het koppel reed weer naar huis. Daar zette de natuur toch plots enkele minuten later de bevalling in. De Abrams belden de hulpdiensten maar er zat voor papa Scotty niets anders op dan zelf voor verloskundige te spelen.

Tien minuten later kwamen hulpverleners ter plaatse. Drie van hen stonden mama Cassy bij en lieten papa Scotty de navelstreng doorknippen van hun zoontje op de vloer in de woonkamer.

Gelegenheidsdokter

Twee andere brandweermannen waren zelf met hun eigen voertuig uitgerukt naar de woonst van Cassy en Scotty Abram. Ze begonnen de lange, compleet ondergesneeuwde oprit van het gezin te ruimen, omdat moeder en kind nog langs daar op een brancard naar de ambulance moesten worden gerold om terug naar het ziekenhuis te gaan. Een hartverwarmend gebaar in de striemende vrieskou.

“Ik was vol ontzag voor hun onbaatzuchtigheid”, zegt Larissa Ruffin aan CNN. “Verbazingwekkend wat sommigen voor anderen bereid zijn te doen zonder dat ze hen kennen. Het hoorde niet tot hun taken om sneeuw te komen ruimen.”

De kleine Scotty Jr. weegt 2,720 kg en is 45 centimeter groot. Moeder, kind en gelegenheidsdokter papa stellen het wel.