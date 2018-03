Vrijgezellentrip naar Spanje geannuleerd wegens koudegolf: aanstaande bruid poseert dan maar in badpak in besneeuwd Cardiff mvdb

Een aanstaande bruid uit Wales zag haar vrijgezellenweekend in het Spaanse Marbella vrijdag afgelast door de 'Beast from the East'-koudegolf die het Verenigd Koninkrijk vorige week trof. Talloze vluchten vanop de luchthaven van Cardiff werden geschrapt wegens de sneeuw op de start- en landingsbanen.

Niets aan te doen, dachten bruid in spe Claire Philips (39) en haar vier vriendinnen. Het barre winterweer kon de pret niet drukken. Het vijftal trok naar het centrum van de Welshe hoofdstad waar ze hun strandkleding uit hun bagage haalden. Bij vriestemperaturen trokken ze in bikini en badpak de straat op en poseerden er voor enkele leuke foto's als waren ze in de Spaanse zon. Toeristen in een voorbijrijdende bus stopten zelfs om foto' te nemen. Hun ijskoude fotosessie duurde zo'n 25 minuten. Achteraf trokken ze naar de pubs om in hun gewone kledij verder te feesten.

De vriendinnen van Claire willen hun weekend in Marbella toch nog door laten gaan. Als nieuwe datum is een weekend in september geprikt. Claire is dan al vijf maanden een getrouwde vrouw, maar da's bijzaak, verklaarden ze aan Welshe media.