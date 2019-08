Voor- en nafoto's van verwilderd meisje op eerste schooldag gaan viraal Naz Taha

24 augustus 2019

06u46

Bron: AD.nl 6 Het leukste van het web De Britse Lucie (5) zag er onberispelijk uit voordat ze het huis verliet voor haar eerste schooldag na de zomervakantie. Maar aan het einde van de dag zag het meisje er totaal verwilderd uit, getuige de voor- en nafoto's die haar moeder Jill op Facebook deelde. De grappige kiekjes zijn inmiddels duizenden keren gedeeld.

“Ze keek uit naar haar eerste schooldag en ze was erg trots op haar gloednieuwe schooluniform’’, vertelt moeder Jill aan Britse media. De vrouw, die het gewend is dat haar dochtertje zich altijd keurig gedraagt, was naar eigen zeggen totaal verbaasd toen Lucie met verkreukelde kleding en vieze haren thuiskwam. “Maar ik dacht: dan heeft ze vast een leuke, actieve schooldag gehad’’, aldus Jill, die woont in het Schotse East Renfrewshire.



De foto's van haar dochtertje zijn inmiddels viraal gegaan. Jill ontving ook honderden foto's van ouders die het tafereel herkenden en hun kroost op dezelfde manier hadden vastgelegd.

