Voor alles een eerste keer: astronauten van Apollo 11-missie worden gehuldigd met sculptuur van boter

29 juli 2019

Vorige week werd de historische Apollo 11-maanmissie wereldwijd herdacht. Van take-off tot "the eagle has landed" herbeleefden we een belangrijk stuk geschiedenis. De Amerikaanse staat Ohio deed dat wellicht op de meest unieke manier: daar maakten ze een sculptuur van boter van de drie astronauten.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins maakten het waarschijnlijk nooit eerder mee: de drie astronauten die deel uitmaakten van de Apollo 11-maanmissie worden levensgroot afgebeeld in hun ruimtepak, zoals op de bekende foto die ze honderdduizenden keren signeerden, maar dan in een geboterde versie.



Boter?

Al lijkt de link met boter bijzonder vergezocht, met enige achtergrondkennis lijken de botersculpturen iets minder vreemd. Neil Armstrong is immers geboren in Wapakoneta, een stad in Ohio. Dat verklaart alvast de link met de Amerikaanse staat.



Maar waarom die boter? Neil Armstrong zocht na de maanlanding de anonimiteit op. Hij kocht zelf een zuivelboerderij in Ohio en woonde daar tientallen jaren. “Ohio heeft een speciale band met die eerste maanlanding, vermits het ‘eentje van ons’ was die als eerste mens voet op de maan zette”, aldus Jenny Hubble, vicepresident van de Amerikaanse zuivelassociatie.



Om dat te bevestigen wordt Neil Armstrong nog een tweede keer afgebeeld met de Amerikaanse vlag, van boter weliswaar.

This Butter Sculpture Celebrates NASA's Apollo 11 Astronauts and It's Legen-DAIRY! https://t.co/Np9NHqH9d7 pic.twitter.com/ZYYeRMMs2Y SPACE.com(@ SPACEdotcom) link

Bijzondere samenstelling

Behalve de drie astronauten staan er trouwens nog enkele bijzondere botersculpturen op de tentoonstelling. Zo staan er nog twee koeien bij de drie astronauten op het maanoppervlak, als (subtiele) verwijzing naar de zuivelindustrie.

In totaal was er maar liefst 1.000 kilogram aan boter gebruikt om de bijzondere samenstelling op de maan te vervaardigen.