Volgens dochter George Bush spookt het in Witte Huis en ze is niet enige die iets vreemds overkwam

16 oktober 2018

18u01

Bron: Today, The Washington Post, The White House Historical Association 2 Het leukste van het web Jenna Bush Hager (36) – de dochter van voormalig Amerikaans president George W. Bush – is ervan overtuigd dat het spookt in het Witte Huis. Dat heeft ze gezegd tijdens The Today Show op NBC. Ze maakte zelf iets vreemds mee toen ze er woonde.

Jenna en haar tweelingzus Barbara waren op een nacht aan het slapen, toen plots de telefoon van Jenna overging en de twee meisjes wakker werden. “Er was een open haard in onze kamer en plots hoorden we daaruit pianomuziek uit de jaren twintig weerklinken. Zo duidelijk als wat. Ik sprong van schrik meteen bij Barbara in bed”, doet ze het verhaal.

Operamuziek

De volgende week gebeurde het nog een keer, maar deze keer met operamuziek. “We probeerden onszelf ervan te overtuigen dat het niet echt was”, gaat ze verder, “maar toen ik erover praatte met iemand van het personeel die nu nog altijd in het Witte Huis werkt, antwoordde die: ‘Oh Jenna, je zou niet geloven wat ik al allemaal gehoord heb.’”





Desalniettemin is Jenna ervan overtuigd dat de spoken geen slechte bedoelingen hadden. “Het waren vriendelijke geesten”, zei ze nog tijdens de televisieshow. (lees hieronder verder)

Er doen wel meer spookverhalen de ronde over de ambtswoning van de Amerikaanse president. Volgens de White House Historical Association zouden er vooral waarnemingen zijn van de in 1865 vermoorde Abraham Lincoln: in de Lincoln Bedroom en de Yellow Oval Room. Onder meer de Britse Winston Churchill en de Nederlandse koningin Wilhelmina beweerden ooit dat ze hem zagen tijdens een bezoek.

Lincoln

Ook de zoon van Lincoln – Willie – werd gespot, door personeel van de administratie van president Grant in de jaren 1870. Willie stierf in 1862 in het Witte Huis. En president Andrew Jackson zou vanuit zijn bed in de Queens Bedroom sinds de jaren 1860 zijn lach en gevloek laten klinken. Mary Todd Lincoln beweerde ook dat ze zijn voetstappen hoorde. (lees hieronder verder)

William Henry Harrison – de eerste president die in het Witte Huis stierf, in 1841 – zou rondspoken op zolder, Thomas Jefferson zou viool spelen in de Yellow Oval Room en first lady Dolley Madison zou al gezien zijn in de Rozentuin. President John Tyler bespookt de Blue Room, waar hij zijn tweede vrouw Julia in 1843 ten huwelijk vroeg. En Ronald Reagan vertelde ooit aan de Amerikaanse krant The Washington Post dat zijn hond in elke kamer wilde binnengaan, behalve in de Lincoln Bedroom. (lees hieronder verder)

Een opmerkelijk verhaal is ook dat over het ‘Ding’, de geest van een ongeïdentificeerde 15-jarige jongen die het personeel van president Taft in 1911 de stuipen op het lijf joeg. “Ze zeggen dat je eerst een lichte druk op je schouder voelt”, zo schreef majoor Archibald Butt – een militair adviseur van Taft – aan zijn zus Clara. “Alsof er iemand over je schouder leunt om te zien wat je aan het doen bent.” Taft gaf Butt de opdracht om de verhalen in de kiem te smoren: iedereen die erop betrapt werd dat hij of zij ze doorvertelde, zou meteen ontslagen worden.