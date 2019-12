Vlogger Casey Neistat neemt duurste vlucht ter wereld: voor 38.000 dollar van Abu Dhabi naar New York in een driekamercabine HLA

17 december 2019

14u28

Bron: Youtube 0 Het leukste van het web Etihad Airways vliegt met een Airbus 380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, van New York naar Abu Dhabi in twaalf uur. Wie meevliegt in ‘the Residence' betaalt voor die vlucht heen en terug om en bij de 38.000 dollar (bijna 35.000 euro), maar hoeft in ieder geval niet te klagen over gebrek aan beenruimte. Amerikaans vlogger Casey Neistat werd door Etihad Airways uitgenodigd om ‘the Residence’ uit te testen en neemt zijn bijna 12 miljoen Youtube-volgers mee op de ‘duurste vlucht ter wereld’.

Een Residence-ticket geeft toegang tot een privécabine op het vliegtuig met woonkamer, slaapkamer én badkamer. Het is de enige commerciële vlucht met driekamer-privésuite ter wereld. Residence-passagiers worden op de luchthaven opgewacht door een persoonlijke butler en krijgen bij het opstappen een pakket met pyjama, badjas en noicecancelling-koptelefoon.

Maximum tien minuten douchen

In de vlog van Neistat, die inmiddels meer dan anderhalf miljoen keer werd bekeken, zie je hoeveel comfort je mag verwachten nadat je het ‘duurste ticket ter wereld’ hebt geboekt. In de woonkamer zijn twee comfortabele zitplaatsen waar tegen etenstijd een uitgebreid diner wordt geserveerd. De bekende vlogger meet het even na: de beenruimte in de zetel is bijna één meter.

In de slaapkamer, die helemaal afgesloten is van de rest van het vliegtuig, staat een tweepersoonsbed en hangt een televisiescherm. “Wat echt bijzonder is aan de slaapkamer, naast het echte bed, is de hoeveel privacy die je in de kamer hebt. Er is geen raam en niemand kan er komen.” zegt Neistat. Ook in de badkamer is alle comfort (en privacy) aanwezig. In de douche geeft een timer aan hoelang je nog kan douchen, want na tien minuten is het water op. “Maar wie neemt nu een douche van langer dan tien minuten.”

Neistat sluit zijn vlog af met de boodschap dat hij de vlucht gratis kreeg in ruil voor een video, maar: “Wie graag het bedrag van een nieuwe Toyota wil spenderen aan één vlucht, krijgt een speciale belevenis!”