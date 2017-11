Vliegtuig naar Bali moet noodlanding maken nadat vrouw ontdekt dat echtgenoot haar bedriegt Koen Van De Sype

08u26

Bron: India Today, Times of India 0 AFP, Twitter Het incident gebeurde op een vlucht van Qatar Airways. Rechts een beeld dat door een piloot werd gedeeld op Twitter en waarop het koppel te zien zou zijn. Het leukste van het web Een vliegtuig van Qatar Airways dat onderweg was van Doha naar het Indonesische eiland Bali, heeft een noodlanding moeten maken nadat een vrouw tijdens de vlucht ontdekte dat haar man haar bedroog. Terwijl hij nietsvermoedend lag te slapen, legde ze zijn duim op de scanner om zijn mobiele telefoon te ontgrendelen. Vervolgens begon ze door zijn berichten te bladeren.

Het koppel uit Iran was zondagmorgen samen met zijn kindje onderweg. De man was na ongeveer een uur in slaap gevallen, waarop de vrouw – die haar man verdacht van ontrouw - op onderzoek uit ging op zijn smartphone. Toen ze bewijs vond voor de affaire, begon ze hevig ruzie te maken met haar man.

Ruzie

Omdat het luchtvaartpersoneel er niet in slaagde de gemoederen te bedaren en vreesde dat de ruzie nog verder uit de hand zou lopen, besloot de piloot van vlucht QR-962 een noodlanding te maken in Madras, India. Daar werd het gezin van boord gezet. Volgens de veiligheidsdiensten die betrokken waren bij het incident, had de vrouw gedronken.

Durante el vuelo, ella desbloqueó celular mientras el dormía.

Engañábala.

Se armó la del rosario de Amozoc.

Sucedió ayer vuelo Doha-Bali. pic.twitter.com/H49tWagrER Guillermo Grinch(@ GuillermoBGR) link

De autoriteiten in Madras hielden de familie op de luchthaven tot de vrouw ontnuchterd was. Daarna werd het gezin op een vliegtuig gezet naar Kuala Lumpur in Maleisië en van daaruit terug naar Doha gevlogen. Er waren ook even problemen omdat de gezinsleden geen visa hadden voor India, wat niet verbazend was want het vliegtuig zou daar normaal gezien niet landen.

Privacy

Qatar Airways zei in een verklaring dat het geen details geeft over individuele incidenten uit respect voor de privacy van zijn passagiers. Een vertegenwoordiger van het Central Industrial Security Office in India bevestigde wel dat het incident had plaatsgevonden.