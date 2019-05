Vlieg mee met deze 800 meter lange death ride van de Eiffeltoren sam

29 mei 2019

14u22

Bron: AP 0

In Parijs mogen 260 winnaars van een wedstrijd van de Eiffeltoren springen. Via een 800 meter lange death ride razen ze naar het Marsveld met een snelheid van 90 km/u. “Het landschap is gewoon immens”, lacht Cécile Bellanger (32) van de crew. Zij mocht de kabels al testen en is erg onder de indruk. “Je hebt de tijd om er echt van te genieten en het uitzicht in je op te nemen.”