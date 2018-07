Vlaamse vrienden rijden in thema 'Jurassic Park' naar Hongarije in Budapest Rally. De hoofdprijs? Een Oost-Duitse Trabant sam

10 juli 2018

Vrijdag begint in Brussel een bende avonturiers aan een bijzondere autorace doorheen Europa. In de Budapest Rally rijden ze naar Hongarije in kleurrijk versierde voertuigen.

"Meedoen is belangrijker dan winnen", laat de 28-jarige Ignace Joly uit Lint van team JP 02 weten. "Het is een 'fun rally', geen snelheidsrace". "In zeven dagen rijden we van Brussel naar Boedapest via Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland en Italië met als zwaarste test voor de wagens de legendarische Stelvio. Dan via het Gardameer naar Venetië, en via de Plitvicewatervallen in Kroatië naar de hoofdstad Zagreb. Tijdens de laatste etappe rijden we vanuit Slovenië richting het Balatonmeer om te eindigen op het Heldenplein in Boedapest."

Dino's

De roadtrip draait duidelijk rond het plezier, en het thema dit jaar is Hollywood. Het vierkoppige team van Joly koos voor de film Jurassic Park en rijdt met een Audi 80 van bouwjaar 1989. "We vonden de Audi in april en zijn hem beginnen omdopen tot een ware replica van de SUV uit de film uit 93. We knutselden met een paar liter verf, met plastiek leidingen een bullbar en toverden het dashboard en de hoedenplank om tot een waar dinopark. Alles om ons zo waarheidsgetrouw mogelijk te presenteren."

Voor het vertrek worden de auto's nog uitgebreid gekeurd door de organisatie. "Alles wat niet reglementair is", moet eraf, zegt Joly nog. En niet alleen de auto's werden versierd, ook het team is uitgedost als personages uit de film. "Iedereen kent wel de wandelstok met de mug in hars, het rode sjaaltje en cowboyhoed van Sam Neill en Laura Derns roze hemdje", vertelt Joly.

Opdrachten

Uit Joly's vriendengroep rijden nog twee andere teams mee met hetzelfde thema. Het gaat om twee deelnemers in een Fiat Abarth en een eenzaat op een oldtimer Hondamotor. Op de website van de organisatie staan nog tientallen andere ploegen met vrolijke namen als 'Back to the Beer', 'Antwerps Geweld' en 'Another Drunk Idea'.

Tijdens de etappes kunnen ze met een reeks opdrachten punten verdienen om zo de hoofdprijs te winnen: een originele, gifgroene Oost-Duitse Trabant. De eerste opdracht is om in de media te komen, dus dat is alvast geslaagd. Mààr, benadrukt Joly: "Natuur, vriendschap en samenhorigheid zijn de grootste prijs".