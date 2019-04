Vis neemt wraak op visser: GoPro valt overboord LDW

01 april 2019

18u52 0

Een visser in het Australische Queensland had een grote vis gevangen. Het lukte hem om de vis in zijn boot te leggen, maar de vis gaf zich niet zo snel gewonnen. Het dier besluit wraak te nemen. Het begint wild heen en weer te zwiepen in de boot en slaagt er uiteindelijk in de GoPro van de visser in het water te mikken.