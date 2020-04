Viroloog Marc Van Ranst stelt Finn (7) gerust: “Sinterklaas is gezond en wel” ES

11 april 2020

12u34

Bron: Twitter 8 Het leukste van het web De 7-jarige Finn wilde van viroloog Marc Van Ranst graag weten of ook Sinterklaas ziek is geworden door het coronavirus, aangezien er in Spanje zoveel slachtoffers vallen. “Hopelijk hebben ze ook iemand als jij”, schreef ze hem in een mail.

Van Ranst had goed nieuws voor Finn: hij nam contact op met zijn Spaanse collega, professor Javierologica, en die belde meteen met de Sint. De goedheiligman wist te vertellen dat hij al een maand in quarantaine verblijft en zich braaf aan de maatregelen houdt. De kookpieten sturen zijn maaltijden via een keukenliftje naar boven, en de Sint skypet elke dag met zijn trouwste helper Roetpiet.

Ook wist de Sint te vertellen dat de speelgoedproductie in volle gang is, en dat er enkel wat tekorten zijn bij de verkleedmaskers, maar dat zou binnenkort wel in orde moeten komen. Tot slot had de Sint voor Finn zelfs nog een cadeautje in petto.

Finn maakt zich zorgen over de gezondheid van Sinterklaas in het door coronavirus getroffen Spanje.

We zochten het uit! pic.twitter.com/7P3hXGUx78 Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Lees hieronder het antwoord van Marc Van Ranst aan Finn: