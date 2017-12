VIRAL3: Vergeet de ice bucket challenge en de bottle flip, hier is de 'invisible box challenge' IVI

Haal jullie smartphone maar boven en begin te filmen, want er is een nieuwe uitdaging die het internet verovert: de invisible box challenge. Wie ijsjes verkocht wil krijgen op een strand, moet de aandacht weten te trekken. Daar slaagt deze vrouw wel in. En deze kat verdient dan weer een Oscar voor zijn acteerprestatie. Dit is onze VIRAL3 van vandaag.

