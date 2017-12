VIRAL3: Pasgetrouwd koppel zet schitterende flashmob in gang in de kerk Redactie

Op safe spelen en langs de trap gaan of toch maar gewoon in de struiken naar beneden springen? Dit hondje staat voor een moeilijk keuze. Een werknemer van de luchthaven entertaint op de tarmac reizigers die in het vliegtuig zitten. En een pasgetrouwd koppel heeft nog maar net het jawoord gegeven of zet al meteen een flashmob in gang in de kerk. Dit is onze VIRAL3 van vandaag.

