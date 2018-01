VIRAL3 New Year Special: Pijnlijke party poppers, hilarisch vuurwerk en iets te enthousiast Redactie

11u15 1

Best altijd even goed nakijken of je die party popper wel langs de juiste kant opent, anders kan het heel erg pijnlijk worden. Dit vuurwerk brengt de mensen al meteen aan het lachen. En ja, soms is er zoiets als "té enthousiast zijn". Dit is onze VIRAL3 van vandaag

rv VIRAL3 New Year Special