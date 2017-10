VIRAL3: Nee, dit is niet hoe je zo'n fitnesstoestel gebruikt Redactie

11u15 0

Een slang speelt voor dood wanneer iemand haar aanraakt. Een man filmt een vrouw in de gym die wel een hele vreemde workout doet. En in Washington filmt een man een hoop tuimelkruid dat over de weg waait. Dit is onze VIRAL3 van vandaag.

Screenshot VIRAL3: Deze vrouw doet een vreemde workout.