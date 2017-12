VIRAL3: Glazen brug over afgrond breekt, stunt met voorhamer gaat mis en meisje reageert kostelijk wanneer sint belt dat ze stout is geweest sam

Een afgrond oversteken over een glazen brug is zo al griezelig genoeg, maar het wordt nog erger als er grappen mee worden uitgehaald. De poets is toch vooral lollig voor de kijkers, net als de mislukte stunt met een voorhamer. Het meisje is het derde fragment kan er ook niet bepaald mee lachen wanneer ze belt met Sinterklaas en te horen krijgt dat ze stout is geweest. Grijns mee met onze Viral3 van vandaag.

